È una bufala la notizia della “Miss Ucraina 2015” che si arruola per combattere contro i russi: ecco la verità

Tante testate hanno pubblicato le foto postate su Instagram da Anastasiia Lenna, Miss Ucraina 2015, che immortalata con un mitra in mano, si sarebbe arruolata per combattere contro l’esercito russo

A smentire la bufala è stato il sito specializzato Bufale.net, che senza nemmeno indagare troppo, semplicemente spulciando sul profilo Instagram della modella, ha trovato decine di foto che hanno svelato l’arcano: Miss Ucraina 2015 è da tempo un’appassionata di softair, che altro non è che uno sport basato sulla simulazione di azioni militari.

Chi lo pratica utilizza perfette riproduzioni di armi da fuoco dette air soft gun (ASG, letteralmente in italiano arma ad aria compressa, da cui il nome della disciplina) che sparano piccoli pallini in plastica biodegradabile da 6mm (disponibili in diverse grammature) alla potenza finale di massimo 0,99 Joule, innocui per un essere l’umano.



Bufale.net dopo la scoperta ha commentato: “Spulciando il profilo di Miss Ucraina 2015, non a caso, emerge un’arma softair addirittura in un post di ottobre 2021. Ennesima conferma, questa, sul fatto che le notizie riguardanti Anastasiia Lenna siano del tutto infondate”.

La stessa Anastasiia Lenna, alla quale, siamo convinti questa pubblicità non è dispiaciuta, nel suo ultimo post su Instagram – in un video inglese – ha chiarito il malinteso: “A causa della situazione attuale voglio parlare! Non sono un militare, solo una donna, solo un normale essere umano. Solo una persona, come tutte le persone del mio paese. Sono anche un giocatore di softair (attività ricreativa basata sulla simulazione di azioni militari, ndr) da anni… Tutte le immagini nel mio profilo per ispirare le persone”.

La modella infine conclude: “Ho avuto una vita normale sino mercoledì, come milioni di persone. Non faccio propaganda se non mostrare che la nostra donna ucraina è forte, sicura di sé e potente. Apprezzo tutta l’attenzione e il sostegno al mio paese, a tutte le persone in Ucraina che combattiamo ogni giorno contro l’aggressione russa”.

Chiare dunque la parole della modella, ma i media, alcuni solo in cerca del “click” facile, altri invece per propaganda di parte, hanno ripreso le foto in tenuta da combattimento, scrivendo che la Miss Ucraina si sarebbe arruolata per combattere contro i russi.

Questa storia non è la prima e non sarà di certo l’ultima bufala sul conflitto in atto, in questi giorni di guerra infatti, di notizie basate su video e fotografie, poi regolarmente smentite dagli utenti, almeno quelli più “svegli”, sono state tante.