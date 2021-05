Ecco il nuovo decreto “Riaperture: subito coprifuoco alle 23, dal 7 giugno alle 24 e abolito dal 21 giugno

Il consiglio dei ministri sta varando il nuovo decreto anti-Covid., tra le novità il coprifuoco che da subito sarà spostato alle 23, dal prossimo 7 giugno potrebbe essere spostato alle 24 ed infine abolito dal 21 giugno. C’è anche la riapertura dei ristoranti al chiuso dal 1 giugno

Alle 18.30 il consiglio dei ministri dovrebbe varare il nuovo decreto che conterrà un alleggerimento delle restrizioni: ecco cosa cambia

Il coprifuoco dovrebbe essere spostato dalle attuali alle 22 alle 23 e il nuovo orario entrerà in vigore in contemporanea con il decreto. Inoltre dovrebbe esserci un ulteriore allentamento: dal 7 giugno il coprifuoco potrebbe essere spostato alle 24, per poi dal prossimo 21 giugno essere abolito definitivamente, ovviamente se i dati dei contagi lo permetteranno.

Novità anche per Ristoranti e bar e le attività di ristorazione. Dal 1 giugno se il decreto sarà approvato, nei bar si potrà consumare di nuovo al bancone (al chiuso) dalle 5 del mattino alle 18. Dopo questo orario si potrà consumare solo con il servizio ai tavoli esterni e sarà in vigore l’asporto. Dalla stessa data si dovrebbe tornare a mangiare anche nelle sale interne dei ristoranti.

I Centri commerciali torneranno ad essere aperti già a partire dal weekend del 22 e del 23 maggio. Si potrà dunque tornare a fare shopping nei mercati e nei negozi che si trovano all’interno di queste strutture.

Dall’1 giugno è autorizzata la presenza di pubblico per tutti gli eventi e competizioni sportive e dal 1 luglio al chiuso, nei limiti gia’ fissati (capienza non superiore al 25 per cento di quella massima e comunque non superiore a mille persone all’aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.

Sempre dal 1 giugno il decreto al momento in vigore prevede la riaperture delle palestre. La proposta del governo è di anticipare il via libera alle palestre già dal 24 maggio. Piscine al chiuso e centri benessere, invece, potrebbero riaprire dal 1 luglio.

Dal 15 giugno potranno riprendere anche feste e ricevimenti di matrimoni, battesimi, lauree. Insomma, dopo cerimonie civili e religiose si potrà tornare a festeggiare con parenti e amici.

Riapertura ma dal primo luglio, anche per le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a partire.

Gli impianti di risalita in montagna riapriranno dal 22 maggio, alle condizioni indicate dalle linee guida.



Restano ancora chiuse le attività in discoteche, sale da ballo e simili, all’aperto o al chiuso.