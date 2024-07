Elezioni GB. Trionfa Starmer, ai Laburisti 410 seggi, crolla Sunak. Farage eletto per la prima volta all’8^tentativo

Schiacciante vittoria dei laburisti in Gran Bretagna che prendono 410 seggi che tornano a governare, con una larga maggioranza dopo 14 anni. Crollano i Tory ora al minimo storico. Farage all’ottavo tentativo viene eletto deputato per la prima volta e sfida Starmer

Mentre in Europa continentale soffia il vento della destra, l’Inghilterra va in direzione opposta, tra il centro e la sinistra a sinistra, consegnando il paese ai laburisti del moderato Keir Starmer, che dopo 14 anni di governi Tory, ritornano alla guida del parlamento. “Un mandato come questo comporta una grande responsabilità”, ha dichiarato Keir Starmer, che sarà il prossimo primo ministro britannico.

I primi exit poll danno l’idea della dimensione della vittoria dei laburisti che si aggiudicano ben 410 seggi, 131 ai Conservatori e terzi con 61 seggi ci sono i Liberal-democratici. A seguire Reform UK di Nigel Farage con 13 e lo Scottish National Party con 10.

Rishi Sunak, premier uscente e guida del partito conservatore, ha pubblicamente ammesso la sconfitta affermando di essersi già congratulato con il rivale. Lo scrutinio è ancora in corso con poco meno di 130 seggi da assegnare.

Esulta Nigel Farage che è stato ufficialmente eletto deputato alla Camera dei Comuni britannica dopo sette tentativi falliti. Il suo partito, Reform UK di ultra destra, prende più voti previsti rispetto ai LibDem, ma meno concentrati tra i seggi uninominali, dovrebbe aggiudicarsi ben 13 deputati. Farage nel discorso di vittoria ha rilanciato la sfida a destra ai Tory, rimarcando il risultato del suo partito – in grande ascesa anche nel voto proporzionale nazionale -, non senza rivolgere un baldanzoso avvertimento al Labour di Keir Starmer, vincitore delle elezioni. “Non c’è alcun entusiasmo per Starmer – ha tuonato -, presto il suo governo avrà problemi e Reform gli sarà addosso”.