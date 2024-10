Con lo spoglio effettuato del 97% dei voti elettronici il partito filo russo al governo “Sogno georgiano”, è in testa col 52,99% dei voti

Le elezioni parlamentari che si sono tenute oggi in Georgia, secondo quanto riferito dalla Commissione elettorale centrale della Georgia (Cec), sono state vinte dal partito di governo “Sogno georgiano” che ha ottenuto il 52,99% dei voti. I cittadini all’interno del Paese hanno votato sia per via elettronica sia con schede cartacee. Al momento non tutti i voti espressi dai georgiani all’estero sono stati conteggiati.

Con la vittoria di Sogno georgiano che otterrà la maggioranza parlamentare, la Georgia si allontanerà dall’adesione all’Ue e rafforzerà i rapporti con Mosca.

I seggi elettorali per le elezioni parlamentari georgiane si sono chiusi alle 20:00. ora locale (16:00 GMT – TASS), con un’affluenza alle urne che ha raggiunto il 50,6%, ha affermato la Commissione elettorale centrale.Alle elezioni erano presenti circa 48.000 osservatori locali e internazionali, mentre più di 2.800 giornalisti dei media georgiani e stranieri hanno seguito il voto.

Il presidente della Commissione elettorale centrale della Georgia (CEC), Giorgi Kalandarishvili, ha dichiarato che le elezioni parlamentari sono un successo durante un briefing dopo la fine delle votazioni. “Alla fine, possiamo tranquillamente dire che le elezioni sono state un successo <…>. Le elezioni si sono svolte in un’atmosfera pacifica e calma”, ha detto ai giornalisti.

Alle elezioni di sabato hanno partecipato ben 18 partiti, compreso il partito al governo Sogno georgiano, che è al governo già da 12 anni. Secondo i dati del 97,48% dei seggi elettorali, il partito al governo è in testa alle elezioni con il 52,98% dei voti, ha affermato il principale organo elettorale del paese. Quattro partiti di opposizione hanno raggiunto la soglia del 5% per entrare in parlamento.