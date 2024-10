La presidente della Georgia Salomé Nino Zourabichvili, ha denunciato brogli elettorali alle elezioni, ma ha rifiutato la convocazione della procura che dopo la denuncia ha aperto un’inchiesta

Dopo la denuncia su presunti brogli nelle elezioni parlamentari tenutesi sabato 26 ottobre, vinte secondo i dati ufficiali, con oltre il 54% dei voti dal partito Sogno Gerorgiano, la Procura generale ha aperto un’inchiesta su possibili frodi ed ha convocato la presidente della Georgia Salomé Nino Zourabichvili, che ha contestato l’esito del voto definendolo un’operazione speciale russa e ha esortato gli elettori a protestare.

“La Procura della Georgia condurrà tutte le azioni investigative e procedurali necessarie per studiare i fatti sollevati nella dichiarazione della CEC (Commissione elettorale centrale), nonché quelli menzionati dal Presidente della Georgia, da alcuni partiti politici e dai rappresentanti delle missioni di osservazione elettorale”, si legge nella dichiarazione della Procura .

L’ufficio ha convocato quindi la presidente Salome Zourabichvili per domani 31 ottobre come parte dell’indagine per acquisire le presunte prove sui brogli, ma la presidente ha rifiutato la convocazione della procura. Evidentemente Zourabichvili non è in possesso di prove di brogli e in diverse occasioni sulla questione, ha risposto alle domande dei giornalisti che le chiedevano i dettagli, che dimostrarli è difficile.

Salome Zourabichvili nella sua qualità di presidente della Repubblica dovrebbe essere super partes, ma da come si sta muovendo sembra essere la leader dell’opposizione, inoltre – vogliamo aggiunger – dimostrare i brogli è difficile solo se non ci sono.

Inoltre la commissione elettorale centrale ieri ha anche avviato il riconteggio delle schede a campione in circa il 14% dei seggi elettorali dopo le contestate elezioni parlamentari e se dopo il riconteggio e il no della presidente Salome Zourabichvili a riferire ai giudici sui presunti brogli denunciati, i partiti di opposizione filo-occidentali e soprattutto la presidente della Repubblica dovrebbero accettare l’esito del voto.