Elezioni Olanda vince Geert Wilders, estremista, anti-islamico ed euroscettico: esulta la destra europea

La destra vince anche in Olanda, il Partito della Libertà (PVV) di Geert Wilders è primo, ma povrebbe non avere i numeri per formare un governo

Geert Wilders vince le elezioni olandasi con un risultato che nella sua dimensione ha superato qualsiasi aspettativa. Il Partito della Libertà (PVV), secondo gli exit poll, dovrebbe conquistare circa 35/36 dei 150 seggi in Parlamento – più del doppio di quelli ottenuti alle elezioni del 2021, mentre l’alleanza laburista-verde di Frans Timmermans dovrebbe essere seconda conquistando 25 seggi – un grande balzo rispetto ai 17 attuali. Malissimo invece il VVD, partito di area liberal conservatore del premier uscente Mark Rutte, ora guidato da Dilan Yeşilgöz, che si fermerebbe a24 seggi, ben 10 in meno rispetto alla precedente lesgislatura.

Nonostante il partito di Wilders è il più numeroso in Parlamento, potrebbe avere difficoltà a formare una maggioranza, anche percké Yeşilgöz ha dichiarato che non sosterrà Wilders come primo ministro e anche Pieter Omtzigt, un ex cristiano-democratico che ha formato il suo partito Nuovo Contratto Sociale solo in agosto, e dovrebbe conquistare 20 seggi, ha escluso di far parte di un gabinetto con Wilders. Ma in Politica mai dire mai.

Wilders dopo la pubblicazione degli exit poll, ha commentato: “Gli elettori hanno parlato stasera e hanno detto che sono stufi”, aggiungendo che il partito vuole lavorare per frenare lo “tsunami dell’asilo”, mettere più soldi nei portafogli dei cittadini e migliorare la sicurezza, e sottolineando che sarebbe disposto a scendere a compromessi sui suoi ideali anti-musulmani pur di entrare nel governo. La destra Europea, tra cui Marine Le Pen, Matteo Salvini e Santiago Abascal, esultano. Il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, si è spinto a dichiarare che “il vento del cambiamento è arrivato”.