Elezioni Regionali. Salvatore Monte presenta la sua candidatura all’Ars con “De Luca Sindaco di Sicilia”

Forte il proposito di Monte: “Per difendere gli interessi della gente abbiamo bisogno di qualcuno che sappia sbattere i pugni in Regione”, riferendosi alla propria candidatura ed a quella del candidato presidente che sostiene, Cateno De Luca

E’ stata presentata questa mattina in conferenza stampa, la candidatura all’assemblea regionale siciliana di Salvatore Monte, volto noto della cultura, del teatro e della politica saccense, già consigliere ed assessore comunale.

Monte è candidato nella lista “De Luca Sindaco di Sicilia”, il cui candidato per la Presidenza della Regione è l’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca. Il candidato all’Ars ha inoltre specificato in conferenza stampa che la sua nuova collocazione politica non è “temporanea”, ma intende legarsi e sostenere sul lungo termine il progetto di De Luca.