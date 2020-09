Elezioni Regionali, Salvini: “Il mio obiettivo è 7 a 0 e in Campania i risultati saranno sorprendenti”

Un Matteo Salvini pimpante e ottimista che a Cernobbio ha parlato di scuola, ma sopratutto di elezioni regionali: “Il mio obiettivo è sette a zero” e “I risultati saranno sorprendenti anche in Campania”

Il leader della Lega ospite del Forum Ambrosetti a Cernobbio, ha parlato in conferenza stampa a ruota libera toccando diversi argomenti, dalla scuola, all’economia, fino alle elezioni che si terranno in sei regioni tra il 20 e 21 settembre prossimi.

Sulle regionali è stato super ottimista: “Quello che mi pongo come obiettivo è il 7 a 0” ed ha aggiunto: “Aspetto la sera del 21 settembre per contare i voti veri”, arrivando a pronosticare che ” I risultati in Campania saranno sorprendenti”.

“Ho delle bellissime sensazioni – ha detto Salvini -, lo dico con estrema cautela e umiltà, ma c’è una voglia di cambiamento pazzesco. Anche in due regioni come le Marche e la Toscana che da 50 anni votano a sinistra. Toscani e marchigiani sono persone concrete”.



Poi ha concluso: “Se l’attuale governatore della Toscana prometteva il nuovo aeroporto a Firenze 31 anni fa e nel suo programma elettorale ha il nuovo aeroporto di Firenze dopo 31 anni di chiacchiere ci sta che un cittadino toscano gli dica ‘qui la differenza non ho e’ tra destra e sinistra, ma tra il vecchio e il nuovò. Non vedo l’ora che arrivi il 21 settembre”.

Ovviamente non poteva mancare un attacco al governo Conte accusato di immobilismo: “L’auspicio che faccio al Paese è di tornare a scegliere qualcuno che si prenda la responsabilità di decidere, nel bene o nel male perchè di immobilismo, di litigio e di incertezze, stiamo rischiando di morire”.

Infine la scuola e i bersagli non potevano che essere il ministr0 dell’Istruzione Azzolina e dell’Università Manfredi: “Sono due fantasmi, si sta litigando su tutto. È il caos, e lo dico con rammarico, siamo gli unici in Europa a non aver dato certezza a studenti e insegnanti. Chi non dà certezze è un governo di chiacchieroni”.