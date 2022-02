Elezioni Regionali. Sondaggio: per Demopolis Fratelli d’Italia con il 26% è primo partito in Sicilia

Per l’Istituto Demopolis, in Sicilia il primo oggi sarebbe Fratelli d’Italia con il 26% dei consensi, un dato che in funzioni delle imminenti elezioni regionali avrà dato notti insonni a non pochi politici

Si tratta solo di un sondaggio e pertanto questi numeri come tale vanno presi. A realizzare l’indagine è stato l’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. La ricerca è stata fatta dal 12 al 15 febbraio 2022, su un campione stratificato di 1.000 intervistati, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Sicilia.

Il sondaggio tiene conto di due fattori: la recente confluenza in Fratelli d’Italia di “Diventerà Bellissima”, il movimento del presidente della Regione Nello Musumeci e il ritorno annunciato di LeU-Articolo 1 nel Pd.

Vediamo dunque nel dettaglio come si è espresso il campione intervistato, nel caso fossero chiamati a recarsi alle urne per le elezioni politiche:

Il primo partito in Sicilia sarebbe Fratelli d’Italia che con il 26%;

secondo distanziato di 5 punti ci sarebbe il Movimento 5 Stelle, con un buon 21%;

al terzo posto c’è il Partito Democratico con il 18,2%:

a seguire troviamo Forza Italia con il 14%;

quinta la Lega che otterrebbe il 9%.

Nel voto per le Politiche, in attesa del posizionamento del Movimento autonomista di Raffaele Lombardo, le altre liste restano per il momento sotto il 4%. Si rileva intanto una disaffezione crescente dei siciliani con un’affluenza stimata al 57%: in calo di 6 punti rispetto al 2018.