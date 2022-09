Elezioni Sciacca. Ancora ombre sulle sezioni elettorali: “Verbali costituzione aperti e chiusi in 3 minuti”

Dopo le contestazioni sul conteggio dei voti a Sciacca durante le ultime elezioni comunali, alla vigilia delle nazionali-regionali del 25 settembre, ancora un caso che fa riflettere

Quanto ci vuole ad aprire e chiudere un verbale di costituzione di un seggio elettorale? E’ forse questa la domanda da porsi a Sciacca, dove in una sezione in particolare, alla n° 9 Speciale – ma forse similmente sono stati svolti i lavori delle sezioni vicine – lo zelo ha contraddistinto i lavori con scrutatori – quindi estratti a sorte secondo procedura legale – sostituiti per essersi presentati ben 3 minuti dopo la convocazione – 16:00 -, ovvero le 16:03 di oggi 24 settembre. Quindi dalle 16:00 alle 16:03 i verbali sono stati aperti, compilati, si è preso atto della mancanza dello scrutatore sorteggiato, trovato il sostituto, acquisito la documentazione, svolto tutto l’iter di compilazione previsto e chiuso il verbale.



Ma non solo, fatto ancor più interessante, che le persone fuori dal seggio fossero già consapevoli a quell’ora – 16:03 minuti – delle sostituzioni e quindi della fine delle operazioni di costituzione dei seggi. Quindi, plausibilmente, i verbali sono stati chiusi ancora prima?



Della questione è stata interpellato l’ufficio elettorale di Sciacca, nella persona della Dott.ssa Susanna Fazio, la quale però – a caldo – non ci ha saputo fornire ulteriori spiegazioni.

Di per sé il caso segnalato oggi forse rappresenta poco – e chissà se veramente rappresenta poco? -, ma fa riflettere in relazione al fatto che già nelle scorse elezioni i lavori di varie sezioni elettoriali saccensi sono state oggetto di gravi polemiche e dubbi – l’attuale Sindaco Termine lo ha usato come cavallo di battaglia di tutta la seconda parte della campagna elettorale –, tanto da indurre il candidato a Sindaco Ignazio Messina a presentare ricorso al TAR per il riconteggio dei voti.

C’è quindi forse da chiedersi se effettivamente non ci sia qualche farraginosità dietro il modus operandi delle sezioni elettorali a Sciacca. Farraginosità su cui speriamo che le autorità competenti possano fare piena e certa luce.