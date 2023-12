Elezioni Serbia, il Presidente Vucic annuncia la vittoria: “Abbiamo la maggioranza assoluta”. Orban si congratula

Il Presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha proclamato la vittoria del Partito progressista serbo (SNS) nelle elezioni parlamentari anticipate tenutesi ieri, domenica 17 dicembre

“Il risultato è chiaro, avremo una maggioranza assoluta”, ha detto Vucic alla stampa di Belgrado. “Questa è una vittoria decisiva che mi rende estremamente felice – ha proseguito – Sappiamo cosa abbiamo ottenuto nel periodo precedente e quanto sia difficile il periodo che ci attende”.

Secondo i dati diffusi dal primo ministro Ana Brnabic. con la metà delle schede scrutinate, il Partito progressista serbo di destra di Vucic, l’Sns, ha ottenuto il 47%. Il principale gruppo di opposizione La Serbia contro la violenza ha ottenuto circa il 23%.

Per mesi i sostenitori di ‘La Serbia contro la violenza’ – un movimento costituitosi dopo le due stragi di inizio maggio con un bilancio di una ventina di morti – ha organizzato a Belgrado e in altre città serbe massicce manifestazioni di protesta contro il governo e il presidente, accusati di favorire il proliferare di violenza e intolleranza nel paese. Dopo il risultato deludente nelle legislative, il leader del partito socialista (Sps) e ministro degli esteri Ivica Dacic non ha escluso le sue dimissioni alla guida del partito.

Il primo a congratularsi con il presidente serbo per la vittoria del Partito del progresso serbo (Sns) nelle elezioni legislative è stato il premier ungherese Viktor Orban : “La Serbia non si fermerà! Congratulazioni al presidente Vucic e ai componenti della sua lista per la netta vittoria elettorale”, scrive Orban su X.