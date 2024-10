Elezioni Tunisia, il presidente Saied rieletto con l’89,2% dei voti: “Ripuliremo il Paese dai corrotti”

Il presidente della Tunisia Kais Saied, 66 anni,è stato rieletto ottenendo l’89,2% dei voti alle elezioni presidenziali: gli avversari contestano i risultati degli exit poll

Lo riporta l’agenzia tunisina Tap che cita un sondaggio realizzato dall’istituto Sigma Conseil. Si tratta delle terze da quando la rivolta pro-democrazia, la cosiddetta Primavera araba, nel 2014 portò alla cacciata di Zine El-Abidine Ben Ali dopo 23 anni al potere. Ayachi Zammel uomo d’affari in pensione, che è stato condannato con l’accusa di avere falsificato le firme degli elettori per qualificarsi per il voto, cosa che il suo avvocato ha negato, ha raggiunto il 6,9%.

Il terzo candidato è Zouhair Maghzaoui, ex deputato, che era un sostenitore di Saied prima di diventare critico nei suoi confronti e scegliere di correre contro di lui, ha raggiunto il 3,9%. Stando ai primi dati, è stata registrata un’affluenza del 28,8 per cento alla chiusura dei seggi elettorali.

Il fratello del presidente, Naoufel Saied, ha dichiarato i risultati delle elezioni presidenziali emersi dai primi exit poll che il risultato riflette “l’alto grado di fiducia che i tunisini hanno in Kais Saied” e garantiva la stabilità del paese. I risultati ufficiali sono attesi non prima di domani. Sebbene i sostenitori di Saied abbiano festeggiato in strada, suonando clacson ed esultando per le vie di Tunisi, il giorno di votazioni si è svolto con poco clamore, senza che nulla in particolare indicasse che fosse in corso le votazioni. Al momento della chiusura dei seggi, solo 2,7 milioni di elettori, il 27,7% dell’elettorato, si era recato alle urne. Si tratta di un numero molto inferiore rispetto al 49% registrato al primo turno dell’ultima corsa presidenziale nel 2019.

