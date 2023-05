Elezioni Turchia: Ogan arrivato terzo nel primo turno al ballottaggio sosterrà Erdogan

Il presidente in carica Recep Tayyip Erdogan al ballottaggio di domenica 28 maggio, potrà contare sull’appoggio di Sinan Ogan, il candidato ultranazionalista che con il 5,2% dei voti era arrivato terzo



Ad annunciarlo durante una conferenza stampa ad Ankara trasmessa dalla tv di Stato Trt è stato lo stesso Erdogan, che in prima battuta ha ottenuto il 49,5% dei voti e anche se in politica i voti non si sommano, anche solo una parte di quel poco più del 5% dei consensi, circa 2 milioni e 800mila voti, ottenuti da Ogan, potrebbero fare la differenza, visto che la presidente uscente è mancato appena uno 0,5%. Strada in alita dunque per il candidato dei maggiori partiti di opposizione Kilicdaroglu che ha ottenuto quasi il 45%.