Elezioni Usa 2024, anche il Maine esclude Trump dalle primarie, ma sarà Corte Suprema Usa a decidere

Anche il Maine dopo il Colorado ha escluso Donald Trump dalle primarie per le elezioni presidenziali americane del 2024, “non è qualificato a ricoprire la carica di presidente”, decisione basata sul 14esimo emendamento della Costituzione, per i fatti relativi all’assalto al Congresso Usa nel 2021

Il massimo funzionario elettorale del Maine, la segretaria di Stato Shenna Bellows, ieri ha pubblicato una sentenza, con la quale ha stabilito che la richiesta per la nomina alle primarie dell’ex presidente è “invalida”. Donald Trump “non è qualificato a ricoprire la carica di presidente in base al 14esimo emendamento della Costituzione americana, si legge nella sentenza. L’emendamento recitaa che le persone che si sono “impegnate in un’insurrezione o ribellione” contro la Costituzione sono escluse dalle elezioni. Ma al momeeto non c’è nessuna sentenza che supporta tale convincimento.

Il team della campagna di Trump come già ha annunciato per la sentenza uguale del Colorodo ha annunciato che ricorrerà contro la decisione. La settimana scorsa infatti la Corte Suprema del Colorado ha stabilito che Trump non è idoneo alle primarie statali del 5 marzo, a causa del suo ruolo nell’assalto al Campidoglio e che, quindi, non può partecipare alle elezioni primarie.

Il team della campagna di Trump a nome del Partito Repubblicano del Colorado, ha chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di annullare la sentenza e la stessa Corte Suprema del Colorado, intuendo che difficilmente la decisone sarà approvata, ha sospeso la sua decisione finché la questione non sarà stata definitivamente chiarita in appello. Anche il Maine ha sospeso per il momento la sua decisione.

I sondaggi danno Bieden molto indietro rispetto a Trump e questa mossa appare come un uktimo disperato tentativo di estromettere l’ex presidente dalla corsa alle elezioni tentando di farlo depennare dalla votazione per le elezioni presidenziali del 2024.

Le votazioni interne ai partiti, Stato per Stato, iniziano a gennaio nell’Iowa. Le elezioni primarie determineranno chi sarà in lizza per le elezioni americane del 5 novembre. Trump in forte vantaggio anche sui competitors interni, spera di vincere le elezioni presidenziali americane del 2024 e di tornare alla Casa Bianca