Elezioni Usa 2024. DeSantis si ritira dalla corsa: “Getto la spugna” e appoggia Trump. Haley unica sfidante

Il governatore della Florida Ron DeSantis con un video sui social ha annunciato il suo ritiro dalla corsa alle primarie repubblicane per la scelta del candidato alla presidenza degli Usa: “Getto la spugna ma appoggerò l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump

“Sono orgoglioso di aver mantenuto il 100% delle mie promesse e non mi fermerò ora” ha detto DeSantis, aggiungendo: “Per me è chiaro che la maggioranza degli elettori delle primarie repubblicane vuole dare un’altra possibilità a Donald Trump… Anche se ho avuto disaccordi con con lui, ad esempio sulla pandemia di Coronavirus e sulla sua elevazione di Anthony Fauci, Trump è superiore all’attuale presidente in carica Joe Biden. Questo è chiaro”.

DeSantis ha anche sottolineato: “Ho firmato un impegno a sostenere il candidato repubblicano e onorerò quell’impegno. Trump ha il mio appoggio, perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana di un tempo o alla forma riconfezionata di corporativismo riscaldato che Nikki Haley rappresenta”.

Nikkei Haley poco dopo ha commentato la mossa del governatore della Florida Ron DeSantis, promettendo di “combattere fino all’ultimo secondo” in questa gara contro l’ex presidente degli Usa, Donald Trump. “Si tratta di che cosa volete: volete di più o volete qualcosa di nuovo?”, sottolinea secondo quanto riferisce la stampa Usa.

La strada di Donald Trump verso le presidenziali si spalanca ancora di più, il tycoon secondo un sondaggio, condotto dalla Cnn e dall’Università del New Hampshire, prima della decisione di DeSantis, era in vantaggio di undici punti su Nikky Haley e a due giorni dalle primarie repubblicane nel New Hampshire, primo vero banco di prova per la corsa alla nomination per la Casa Bianca dopo i caucus di una settimana fa nell’Iowa, appare difficile che la situazione possa cambiare. Secondo il sondaggio l’ex presidente americano avrebbe avuto il 50% dei voti contro il 39% dell’ex governatrice della Carolina del Sud ed ex ambasciatrice americana all’Onu e con il governatore della Florida, Ron DeSantis inchiodato a un misero 6%.