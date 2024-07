Elezioni USA 2024. Presidente Joe Biden si ritira dalla corsa elettorale: “Scelta nell’interesse del mio partito e del Paese”

La notizia è stata confermata da Reuters: il presidente Biden non si ricandiderà per elezioni di Novembre 2024, insopportabili le pressioni del partito, ma punta ancora sulla sua vice Harris

L’81enne presidente Joe Biden ha deciso di ritirarsi dalla campagna elettorale per le presidenziali USA 2024 del prossimo novembre. La notizia era nell’aria da settimane, i politici e i grandi finanziatori democratici avevano ormai perso la fiducia nella sua acutezza mentale e nella capacità di battere Donald Trump – candidato repubblicano e dato come grande favorito alle elezioni, specie dopo il fallito attentato ai suoi danni -, specie dopo le sue prestazioni incredibilmente scarse nel dibattito televisivo della CNN il mese scorso proprio contro il rivale repubblicano Trump.

Biden, in un post su X, ha detto che rimarrà nel suo ruolo di presidente e comandante in capo USA fino alla fine del suo mandato nel gennaio 2025 e che farà un discorso pubblico alla nazione questa settimana: “È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro presidente. E mentre è stata mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel migliore interesse del mio partito e del paese per me dimettermi e concentrarmi esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato”.

Biden però non intende lasciare campo libero alle varie correnti democratiche che vorrebbero rimpiazzarlo a loro vantaggio nella corsa elettorale e per questo ha rilanciato il suo endorsement vero l’attuale vicepresidente Kamala Harris, che sarebbe la prima donna nera a tentare la campagna presidenziale nella storia del paese.