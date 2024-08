Elezioni Usa. Dopo il no di Harris per il duello tv del 4 settembre Trump propone di farne tre 

“Abbiamo raggiunto un accordo con Fox il 4 settembre, con Nbc il 10 settembre e con Abc il 25 settembre”

Lo ha detto Donald Trump nel corso di una conferenza stampa organizzata a Mar-a-Lago, in Florida, aggiungendo “Credo sia importante confrontarsi, dimostrerò chi è davvero Kamala nel dibattito così come ho fatto con il corrotto Joe, con Hillary e con chiunque altro durante i dibattiti”.

L’ex presidente Usa, ora candidato alla Casa Bianca, dopo lo scontro con Kamala Harris che ha detto no la duello tv del 4 settembre insistendo sulla data del 10, propone di fare tre dibattiti, televisivi, ok a quelli del 4 e 10 aggiungendo la data del 25 settembre e attacca la sfidante,”Con te rischiamo la recessione e una guerra mondiale”. La replica di Kamala: “Noi schierati per dignità, giustizia ed eguaglianza”

Abc news dopo l’annuncio di Trump, ,ha reso noto che “La vice presidente Harris e l’ex presidente Trump hanno entrambi confermato che parteciperanno” al dibattito tv del 10 settembre”.Dunque alla fine entrambi i candidati hanno dato la disponibilità a tre dibattiti – oltre il 4 settembre su Fox News. il 10 su Nbc e il 25 su Nbcnews .”Abbiamo raggiunto un accordo con Fox il 4 settembre, con Nbc il 10 settembre e con Abc il 25 settembre” ha detto il tycoon.