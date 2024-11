Elezioni Usa, è ufficiale: i repubblicani hanno la maggioranza anche alla Camera, 218 seggi contro i 208 dei Dem

Già nella serata di ieri le proiezioni davano ai repubblicani il controllo della camera come acquisito, oggi arriva l’ufficializzazione



Secondo i conteggi sui voti dei vari Stati, i repubblicani hanno ottenuto una maggioranza di almeno 218 seggi su 435 alla Camera dei Rappresentanti Usa contro i 208 ottenuti dai democratici, ampliando la maggioranza precedente. Lo scrivono l’agenzia Ap e vari media americani dopo l’assegnazione tardiva di una vittoria in Arizona.

I repubblicani già dopo il primo giorno di sfoglio si erano assicurati la maggioranza al Senato ed ora con quella alla Camera, hanno il controllo completo sul Congresso. Ieri il presidente eletto Donald Trump ha detto che sosterrà la riconferma dell’attuale speaker della Camera Mike Johnson: “Sono con lui fino in fondo”, ha detto Trump. La riconferma di Johnson non piacerà al presidente ucraino Zelensky, lo speaker ieri ha detto alla trumpiana Marjorie Taylor Greene, in un incontro a porte chiuse tra i deputati repubblicani, che non saranno più inviati soldi all’Ucraina.