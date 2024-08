Elezioni Usa, Harris ottiene voti sufficienti dai delegati per candidarsi: la nomina ufficiale  entro il 7 agosto

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha ottenuto abbastanza voti dai delegati democratici per essere ufficialmente la candidata del partito alle prossime elezioni presidenziali

Lo ha annunciato il presidente del Comitato nazionale democratico Jamie Harrison. Il processo di votazione online, iniziato ieri, non terminerà comunque prima di lunedì. “Sono molto orgoglioso di confermare che la vicepresidente Harris ha ottenuto più della maggioranza dei voti di tutti i delegati della convention e sarà la candidata del Partito Democratico dopo la chiusura delle votazioni lunedì”, ha detto Harrison durante una telefonata con i sostenitori.

La Harris si è assicurata voti sufficienti per essere nominata ufficialmente come candidata democratica alla Casa Bianca nelle elezioni che il prossimo novembre la vedranno opporsi all’ex presidente repubblicano Donald Trump. La vice presidente era l’unica candidata al ballottaggio per il voto elettronico di cinque giorni, dopo che 4.000 delegati – attivisti di base e politici nominati durante il processo delle primarie – hanno firmato petizioni a sostegno della sua candidatura. La vicepresidente si è detta “onorata” della prossima candidatura.

La nomina di Kamala Harris a candidata del partito dem sarà ufficiale dalla settimana prossima, entro il 7 agosto. “Sono onorata di essere la probabile candidata democratica”, ha detto l’ex procuratrice in una telefonata con i suoi sostenitori. Il presidente del Comitato nazionale democratico Jaime Harrison ha affermato: “Ci stringeremo attorno alla vicepresidente Kamala Harris e dimostreremo la forza del nostro partito” durante la convention che si terrà a Chicago alla fine del mese.