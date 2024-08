Elezioni Usa. Jill Stein candidata Verdi: “fermare la guerra, la Russia voleva solo la neutralità dall’Ucraina”

Gli Stati Uniti dovrebbero sedersi immediatamente al tavolo delle trattative con Russia, Ucraina e gli altri attori e fermare questa guerra

Lo ha affermato Jill Stein, candidata presidenziale americana dal Partito dei Verdi. “Dobbiamo decomprimere questo conflitto il più rapidamente possibile, e dobbiamo tornare ai negoziati con Russia, Ucraina e altri attori. Ciò che la Russia voleva essenzialmente era la neutralità dall’Ucraina. Questo è assolutamente semplice”, ha detto in una conferenza dopo avere ottenuto la nomination.

“Dobbiamo impegnarci in una diplomazia di base. Questa non è scienza missilistica. Questa è diplomazia di base. È una conversazione di base che potrebbe facilmente evitare un conflitto catastrofico qui”, ha aggiunto.

Secondo Jill Stein il conflitto “sarebbe stato facilmente evitato se gli Stati Uniti si fossero seduti a negoziare in anticipo” o “se gli Stati Uniti non avessero sabotato l’accordo di pace stabilito poco dopo” che la Russia aveva iniziato la sua operazione militare speciale in Ucraina.

La candidata dei Verdi, crede inoltre che la politica dell’amministrazione in carica sia, in sostanza, “l’esercizio del complesso militare-industriale militare-industriale e la sua intenzione di creare affari per se stesso creando guerre, dopo guerra, dopo guerra. Bisogna mettere fine a questa cosa”, ha detto.

Stein, medico di 74 anni e attivista ambientale, è stata ufficialmente nominata candidata presidenziale del Partito dei Verdi per le prossime elezioni durante una convention del partito avvenuta ieri, sabato17 agosto. Il suo vice è il professor Butch Ware.

Il 5 novembre si terranno le elezioni presidenziali americane e dopo che il Partito Democratico ha imposto il ritiro al presidente in carica Joe Biden, ha nominato la sua vice, Kamala Harris, che si giocherà la poltrona presidenziale contro il candidato repubblicano Donald Trump.