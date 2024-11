Elezioni Usa. La lotteria elettorale di Musk è legale e può continuare: lo ha stabilito un giudice della Pennsylvania 

Un giudice della Pennsylvania ha accolto la tesi difensiva del miliardario: “Guadagnano” i soldi come pagamento per il loro lavoro ed ha stabilito che la lotteria elettorale da un milione di dollari al giorno ideata e pagata da Elon Musk per sostenere Donald Trump può continuare

La sentenza è arrivata a seguito del procedimento avviato dal procuratore democratico di Filadelfia, secondo cui la lotteria era illegale perché violava la legge statale. La tesi è stata cassata da un giudice della Pennsylvania che ha fatta sua la tesi della difesa di Musk che ha sostenuto che i vincitori “non vengono scelti a caso”, che il cosiddetto “premio” è in realtà un compenso per aver svolto il ruolo di portavoce del super Pac e che i destinatari del milione di dollari “vengono selezionati in base alla loro idoneità a svolgere il ruolo di portavoce dell’America Pac”. Una vittoria per Musk alleato dell’ex presidente arrivata poco prima del voto di oggi, che toglie argomenti elettorali alla campagna di Kamala Harris.