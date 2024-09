Elezioni Usa. Nel Michigan i repubblicani si inginocchiano davanti a Trump: salvato dalla “mano di Dio”

Nel Michigan molti sostenitori di Trump attribuiscono la sua sopravvivenza ai due attentati al divino, scrivendolo sulle loro magliette e inginocchiandosi per pregare

Lo riporta Politico, descrivendo quanto accaduto al primo evento pubblico di Donald Trump dopo che i servizi segreti avevano aperto il fuoco su un sospetto uomo armato nascosto tra i cespugli intorno al golf club di Trump in Florida, di fatto il secondo attentato alla sua vita in quasi quasi mesi.

I sostenitori di Trump invocavano il divino, in molti ieri si sono chiesti più volte: chi è stato così fortunato? Ed è stata la fortuna, o qualcosa di più simile alla Provvidenza, ad aiutare Trump a sopravvivere non a uno ma a due attentati alla sua vita”.

Il giornale americano ha raccolto una serie di testimonianze dai presenti

“La mano di Dio è con lui”, ha detto Connie Hahne, 68 anni. Craig Nagy, proprietario di una panetteria che indossava una maglietta con la scritta “GESÙ È IL MIO SALVATORE, TRUMP È IL MIO PRESIDENTE”, ha detto: “Dio sa di cosa abbiamo bisogno”.

Poco dopo che una canzone del nativo del Michigan Kid Rock ha risuonato nell’arena vantandosi di essere un “American Badass”, un uomo in divisa militare si è inginocchiato, ha sollevato il libro sacro in aria e ha pregato per la sicurezza di Trump. “Perché Dio ha un piano”, ha detto Tim Long, che ha affermato di essere anche un candidato a commissario della contea di Wayne. “Dio sta dando al popolo americano una scelta”.

Il fatto che molti sostenitori di Trump attribuiscano all’intervento divino la sopravvivenza di quello che secondo le autorità è il secondo tentativo di omicidio, è segno di un nuovo fervore che ha preso piede nelle ultime settimane delle elezioni – e di uno solco nella sua base, che ha inquadrato le elezioni in un contesto crudo e apocalittico.

Trump ha contribuito ad alimentare il fervore religioso, dicendo che “nel 2016 abbiamo avuto molto spirito. Nel 2020 abbiamo avuto uno spirito incredibile e poi siamo rimasti delusi perché quello che è successo non avrebbe mai dovuto permettere che accadesse di nuovo in questo Paese. Ma non ho mai visto lo spirito come ho visto adesso per questa gara. Mai.”

L’evento di ieri nel Michigan si è tenuto in un municipio con la governatrice dell’Arkansas Sarah Huckabee Sanders, ex addetta stampa della Casa Bianca di Trump. Anche lei sentiva che Dio aveva protrtto il suo ex capo. “Sapete che la sinistra ha provato tutto ciò a cui poteva pensare. Hanno cercato di mettere sotto accusa questo presidente. Hanno provato a metterlo in prigione”, ha detto Sanders alla folla. “E non una volta, ma due volte, due aspiranti assassini hanno tentato di abbattere questo presidente. Ma siamo qui per svelare loro un piccolo segreto: Dio non ha finito con il presidente Trump”.

Trump ha riconosciuto le preoccupazioni terrestri come candidato, descrivendo la corsa alla presidenza come un “affare pericoloso”. “Sai, pensano che guidare un’auto da corsa sia pericoloso. No. Pensano che cavalcare il toro sia piuttosto spaventoso, vero? No. Questa è una faccenda pericolosa. Dobbiamo tenerlo al sicuro”.

Trump, come ha già fatto in passato, ha attribuito la sua sopravvivenza alla sparatoria di luglio in Pennsylvania al fatto che la sua testa si è girata per presentare la sua “classifica preferita di tutti i tempi nella storia” mentre discuteva di immigrazione.

Ma Glen Guernsey, Jr, un lavoratore 51enne della General Motors che stava partecipando al suo primo evento con Trump, ha insistito che la sua sopravvivenza non aveva nulla a che fare con le classifiche. “Niente accade per caso”, ha detto Guernsey.

Davanti al municipio, Guernsey ha poi implorato Trump di non dire cose cattive su Harris, di non attaccare la sua razza o di ripetere le sue affermazioni infondate sui migranti haitiani che rapiscono e mangiano animali domestici.