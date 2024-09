Elezioni Usa, sondaggio New York Times: “Trump avanti su Harris”. Anche per Nate Silver il tycoon è avanti

Secondo un sondaggio nazionale condotto dal New York Times e dal Siena College, pubblicato oggi domenica 8 settembre, Trump è in vantaggio di un punto percentuale, 48%-47%, sulla Harris. Decisivo l’atteso dibattito tra i due sfidanti per la Casa Bianca previsto per martedì sera

Si tratta di una differenza che rientra ben entro il margine di errore di tre punti del sondaggio, il che significa che entrambi i candidati sono pienamente in corsa per le elezioni del 5 novembre.

Donald Trump ha attraversato un periodo relativamente difficile nelle settimane successive al ritiro del presidente democratico Joe Biden dalla corsa a luglio, ma i sondaggi più recenti indicano che il nucleo della sua base di sostegno repubblicana non andrà da nessuna parte.

Il sondaggio ha mostrato in particolare che gli elettori sentono il bisogno di saperne di più su Harris, mentre le loro opinioni su Trump sono in gran parte stabili. Nel sondaggio, il 28% dei probabili elettori ha affermato di aver bisogno di maggiori informazioni sul candidato democratico, mentre solo il 9% ha detto lo stesso di Trump.

Il sondaggio indica che il dibattito tv di martedì sera tra i due candidati potrebbe essere decisivo.

I dati chiave dell’ultimo sondaggio sono simili all’ultimo sondaggio comparabile del New York Times/Siena College, pubblicato a fine luglio. Anche in quel sondaggio Trump era in rialzo di un punto percentuale, una differenza ben all’interno del margine di errore. Anche i sondaggi nei sette stati chiave che potrebbero determinare il vincitore delle elezioni hanno costantemente mostrato margini molto ristretti.

Anche secondo il sondaggio di Nate Silver l’esperto che azzeccò la vittoria di Obama, riportato da Reuters, Trump avrebbe il 61,5% di possibilità conquistare il collegio elettorale e dunque la presidenza.

