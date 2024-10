Elezioni Usa, Trump: “Harris parla di democrazia dopo che ha preso il posto di un candidato che ha vinto lealmente”

“Quando parlano di minaccia alla democrazia, che ne dite di quando prendono un candidato che ha vinto lealmente, lo buttano fuori e mettono una donna che ha fallito?”

Lo ha detto Donald Trump durante un comizio a Oaks, in Pennsylvania. Il tycoon ha attaccato Kamala Harris “L’abbiamo avuta per quattro anni. Non la avremo per altri quattro anni” ed ha aggiunto “lo buttano fuori (Joe Biden) e mettono una donna che ha fallito, è stata la prima a ritirarsi da un gruppo di 22 candidati e non ha ottenuto voti. E questa è la persona contro cui stiamo correndo. E non è una donna intelligente”, ha detto il candidato repubblicano dal palco.Usa 2024, Trump: “Mettete Pavarotti che canta ‘Ave Maria’, non facciamo domande e ascoltiamo la musica”

Poi durante il suo discorso per un’emergenza medica in sala Donald Trump ha chiesto: “Mettete Pavarotti che canta ‘Ave Maria, alzate il volume, bello forte. Non facciamo altre domande, ascoltiamo solo la musica. Chi diavolo vuole sentire altre domande”, ha detto ancora il tycoon dal palco.