Elezioni Usa. Trump: “Nikki Haley farà parte della nostra squadra, abbiamo molte idee simili”

Donald Trump ha messo a segno un importante colpo per il proseguo della campagna, ha annunciato che Nikki Haley farà parte della su squadra

L’ex presidente americano lo ha detto dopo che l’ex governatrice della Carolina del Sud aveva detto che avrebbe votato per lui.“Penso che farà parte della nostra squadra, perché abbiamo molte idee simili – ha affermato Trump citato dalla Cnn – abbiamo avuto una campagna elettorale tosta ma è una persona molto capace e sono sicuro che farà parte della nostra squadra in qualche modo. Assolutamente”. Va ricordato che Haley nel corso della presidenza Trump è stata ambasciatrice degli Usa presso le Nazioni Unite e probabile quindi che in caso di elezione, Trump le darà qualche incarico.