Gli Stati Uniti non sono obbligati a garantire la capacità di difesa dei paesi europei in caso di minaccia militare, ma dovranno essere essere “autosufficienti”

Lo ha affermato il candidato alla vicepresidenza JD Vance in un’intervista a Semafor, spiegando che se Donald Trump vincerà le elezioni presidenziali, gli Stati Uniti rafforzeranno “l’amicizia storica” ​​con l’Europa, ma chiederanno loro di essere “autosufficienti” dagli alleati. Lo riporta la Tass.

“Quando l’amministrazione della vicepresidente Kamala Harris dice che se non fermiamo Putin in Ucraina, marcerà fino in Germania, primo, non è vero, e secondo, cosa significa? sulle capacità di difesa della Germania? È la quarta o la quinta economia più grande del mondo, i tedeschi dovrebbero alzare il culo e investire nella propria difesa”, aggiungendo che gli Stati Uniti non dovrebbero “servire effettivamente da protezione della sicurezza per la Germania” e altri paesi europei.

Inoltre Vance ha spiegato che se Donald Trump vincerà le elezioni presidenziali, gli Stati Uniti rafforzeranno “l’amicizia storica” ​​con l’Europa, ma chiederanno loro di essere “autosufficienti” agli alleati, soprattutto in campo militare ed energetico.

JD Vance dopo avere accettato di candidarsi alla vicepresidenza, ha costantemente sostenuto la fine delle consegne di armi di Washington a Kiev e una rapida soluzione del conflitto in Ucraina. In particolare, in un’intervista al New York Times, Vance ha affermato che all’Ucraina dovrebbe essere concesso lo status neutrale e che i suoi confini dovrebbero essere ridisegnati.