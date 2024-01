Elon Musk: “Non invadete la Russia, non è mai stata una buona idea”, la battuta che sa di avvertimento

E’ una semplice battuta ad un meme postato sul suo social X (ex Twitter), ma sa di frecciata politica: così il miliardario Musk mette in guardia l’Occidente

😂 Just don’t invade Russia. It’s never a good idea. — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2024

“Just don’t invade Russia. It’s never a good idea”, ossia: “Basta non invadere la Russia. Non è mai una buona idea.” E’ lo stringato commento del genio miliardario Elon Musk a un “meme” postato sulla sua piattaforma social X – ex Twitter – che riprendeva ironicamente la tragica e fallimentare campagna di Russia di Napoleone.



Il commento di Musk può ovviamente essere derubricato ad una semplice ed inoffensiva battuta, ma in un mondo dove tutto è comunicazione e dove tutta la comunicazione è politica – o propaganda –, che Musk abbia deciso di commentare pubblicamente un meme in questo modo, riprendendo peraltro la retorica russa ripetuta come un mantra dall’inizio della guerra in Ucraina, ossia: “Non ha vinto Napoleone, non hanno vinto i Nazisti, non vinceranno né ucraini né Nato”, sembra proprio un piccolo avvertimento mirato all’Occidente.