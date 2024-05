Elon Musk su condanna contro Trump: “Sentenza politica, danneggia credibilità del sistema legale degli Stati Uniti”

La condanna contro l’ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump con l’accusa di aver falsificato i documenti finanziari della Trump Organization nel caso che ha visto coinvolta l’ex pornostar Stormy Daniels provoca “gravi danni al sistema legale statunitense”. A dirlo è stato il genio miliardario Elon Musk sul suo social network X, ex Twitter.

Indeed, great damage was done today to the public’s faith in the American legal system.

If a former President can be criminally convicted over such a trivial matter – motivated by politics, rather than justice – then anyone is at risk of a similar fate. https://t.co/zrHCyIZazh

— Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2024