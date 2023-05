Elon Musk su Twitter: Soros è il supercattivo della Marvel, “odia l’umanità e vuole erodere il tessuto della civiltà”

Elon Musk si è arrabbiato davvero tanto dopo la decisione del fondo di investimento di Soros di vendere tutte le sue azioni di Tesla e su Twitter ha attaccato il miliardario identificandolo con “Magneto” il supercattivo della Marvel



L’attacco di Elon Musk verso George Soros è stato lanciato, e non poteva essere altrimenti, su Twitter. Musk con una serie di duri attacchi, si è scagliato contro il miliardario ebreo George Soros, paragonandolo al super cattivo della Marvel “Magneto”, personaggio dei fumetti di origine ebrea creato da Stan Lee e Jack Kirby, e pubblicato dalla Marvel Comics. Il patron di Tesla ha detto che Soros “odia l’umanità” e “vuole erodere il tessuto stesso della civiltà”, dando ragione a tutti quelli che vedono il miliardario e speculatore ebreo come il “Male” assoluto.

Ovviamente Musk non ha resi noti i motivi del suo attacco, ma in molti hanno associato l’accaduto al fatto che i post sono arrivati tre giorni dopo la decisione del fondo di investimento di Soros di vendere tutte le sue azioni di Tesla, la compagnia di veicoli elettrici di Musk.

Il proprietario di Twitter lunedì notte ha scritto che “Soros mi ricorda Magneto” e il tweet in breve ha registrato 36 milioni di visualizzazioni, scatenando i commenti degli utente e molte critiche. Il riferimento al cattivo della Marvel, ha richiamato l’idea che molti persone condividono e persino capi di governo, basti pensare che Soros è ricercato in Ungheria, suo paese natale .

Secondo Musk il miliardario ebreo userebbe le sue fondazioni ong per inondare l’Europa di clandestini e corrompere la politica americana. Il commentatore progressista Brian Krassenstein ha risposto a Musk dicendo che Magneto è una persona che è davvero un “sopravvissuto all’Olocausto”. “E viene attaccato di continuo – ha aggiunto – per le sue buone intenzioni che vengono definite cattive da alcuni americani solo perché non sono d’accordo con le sue affiliazioni politiche”. Il proprietario di Twitter ha risposto cinque minuti dopo: “Tu le consideri buone, ma non lo sono. Vuole erodere il vero tessuto della civiltà. Soros odia l’umanità”.

Un fatto però va rilevato, da quando Musk a ottobre scorso ha acquisito Twitter per 44 miliardi, ha dato voce a quanti sugli altri social, contestando Soros scrivendo per esempio che avrebbe donato un milione di dollari al procuratore distrettuale di New York e accusatore di Donald Trump, vengono sistematicamente bannati.