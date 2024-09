Elon Musk sul secondo attentato a Trump: “Nessuno prova a uccidere Biden e Harris”

”Nessuno sta cercando di assassinare Biden/Kamala” scrive su X Elon Musk, innescando una serie di reazioni

Elon Musk, patron di X, interviene con un tweet sul suo social per commentare a modo suo il tentato assassino dell’ex presidente americano Donald Trump. Il miliardario che sostiene la candidatura di Trump, si è posto una domanda che forse in molti condividono: perché nessuno sta cercando di assassinare Biden/Kamala? . Musk dopo l’attentato subìto a luglio da Trump, quando è stato colpito all’orecchio dal proiettile esploso da un cecchino durante un comizio in Pennsylvania, si è schierato pubblicamente con lui e pare anche con sostanziose donazioni in denaro.

Sul social a qualcuno che gli chiede di “riconsiderare questo post” perché “la situazione sta sfuggendo di mano” e “dobbiamo unirci”, Musk replica: “Nessuno ha mai provato a farlo, questo è il punto che sto sottolineando e nessuno lo farà”. Il Ceo di x e Tesla interagisce con diversi utenti condividendo i giudizi di chi ritiene “pazzesca” la situazione dopo il secondo tentato omicidio a Trump.

Tra gli interlocutori c’è anche il noto scrittore Stephen King, apertamente schierato su posizioni anti-Trump, che avvia un botta e risposta con Musk, partendo da un post su Truth dell’ex presidente con il quale ha manifestato platealmente il suo ‘odio’ per Taylor Swift, la star del pop che sostiene Kamala Harris e sul punto King precisa: “Amo Taylor Swift. La sua musica mi rende felice. Fine della storia”. Musk replica: “Quali canzoni di Taylor Swift preferisci?”, ma non riceve nessuna risposta, forse perché, sembrerà strano, ma Taylor Swift è molto “pompata” dai media, ma in molti non conoscono nemmeno una delle sue canzoni.