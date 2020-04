Emergenza Covid-19. Parte la campagna #unasquadraunica Croce Rossa Italiana di Agrigento: ecco come aderire

Parte la campagna #unasquadraunica – sostegno emergenza Covid-19 organizzata dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Agrigento: donare è semplice

Il progetto #unasquadraunica che la Croce Rossa Italiana | Comitato di Agrigento ha attivato, si pone un duplice obiettivo:

1) Raccogliere fondi per rafforzare l’aiuto alle persone in grossa difficoltà per l’emergenza Coronavirus con l’acquisto di farmaci.

2) Sostenere i nostri Volontari con la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale e l’acquisto di presidi medico sanitari che garantiranno un adeguato monitoraggio dell’emergenza in corso.

La CRI, attraverso i suoi Volontari, s’impegna ad aiutare gli altri: anche se distanti, restando uniti chiunque può dare un proprio contributo.

Ognuno può fare qualcosa, non c’è differenza tra un piccolo o un grande contributo, la differenza è tra scegliere di fare squadra tutti insieme o meno.

Anche l’associazione “Amici Animali Onlus” di Sciacca è nella squadra: una squadra di uomini e donne che credono nel Prossimo.

Unisciti a noi e dona anche tu, da casa, con un semplice click https://gf.me/u/xwck9x saremo #UNASQUADRAUNICA.

OPPURE fai un Bonifico: IBAN – IT 32 F 05216 16600 000000010000 BPCVIT2S CAUSALE “una squadra unica – sostegno emergenza Covid-19”