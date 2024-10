Enna. Auto si schianta sul cancello dell’autodromo di Pergusa e va a fuoco: 24enne muore carbonizzato, 2 giovani si salvano

Tragico incidente nella serata di ieri: un 24enne è morto carbonizzato all’interno dell’auto su cui viaggiava che si è schiantata con una recinzione. Miracolosamente salvi gli altri due ragazzi a bordo dell’ auto

È accaduto intorno alle 22,30 di ieri nei pressi del circuito di Pergusa, frazione di Enna. La vittima è Ugo Vinci, 24enne ennese studente in medicina, rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto. Secondo una prima ricostruzione, tre giovani viaggiavano a bordo di una Fiat Grande Punto, quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro un cancello dell’autodromo. Nel violentissimo impatto la vettura si è prima ribaltata e poi si è incendiata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Enna che hanno spento le fiamme e il personale del 118, che nulla hanno potuto fare per il 24enne che viaggiava sul sedile posteriore ed è rimasto incastrato nelle lamiere, morto carbonizzato. Gli altri due giovani sono risusciti ad uscire dal mezzo e hanno tentato di salvare il 24enne, ma inutilmente, a causa delle fiamme infatti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.