Enna. Scontro tra un’auto e un Van: perde la vita una ragazza di 21 anni e 9 i feriti, uno è gravissimo

Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi: nello scontro tra due mezzi una ragazza è deceduta

È accaduto intorno alle 13,30 al chilometro 11 della SS117 bis nei pressi di contrada Salinella, in territorio di Enna. La vittima è Claudia Cassibba di 21 anni. Secondo una prima ricostruzione la vittima era alla guida di una Fiat Idea, quando per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un Fiat Ducato con nove persone a bordo.

Nel violento impatto la 21enne è deceduta sul colpo, mentre i nove passeggeri del furgone sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale Umberto I di Enna, per uno di essi, V.S. Di 57 anni è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato al Sant’Elia di Caltanissetta.

Sul posto oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati eseguita dalla Polizia di Stato.

