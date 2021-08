Enrico Ruggeri in concerto a Genova: “da me si entra senza green pass con tampone gratuito”

Enrico Ruggeri stasera sabato 14 agosto sarà in concerto a Genova e annuncia: “Al mio concerto senza green pass. Tampone gratuito all’ingresso”



Una scelta che riteniamo di buon senso e che assicura una totale sicurezza ai partecipanti, essendo tutti controllati all’ingresso con un tampone. Il green pass infatti non garantisce che il possessore non sia positivo al covid, come dimostrano le cronache di queste giorni infatti, i vaccinati con doppia dose possono contagiarsi e a loro volta contagiare. Appare dunque evidente che la scelta di Ruggeri dia più sicurezza a chi assisterà al concerto.

Il cantante annuncia la sua decisione con un twitt: “Una piccola grande vittoria: domani a Genova sarà possibile accedere al mio concerto anche senza green pass: gli addetti della Croce Bianca effettueranno tamponi gratuiti ai possessori del biglietto. (lo avevo proposto un anno fa). Spero di creare un precedente. A domani”.

Qualcuno sul web non è d’ accordo e obietta che “tampone negativo = green pass”, ma Ruggeri replica prontamente: “la vittoria è: vedo il concerto senza dover fare il vaccino e senza spendere soldi per il tampone”.

Critiche e consensi fanno parte della normale dialettica, poi il web, dove stazionano i “leoni da tastiera”, è diventata l’arena preferita per le dispute, ma che con tutti i partecipanti tamponati ci sia più sicurezza, è un dato di fatto che nemmeno un “Burioni” o un “Bassetti” possono contestare.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/