Enzo muore a 39 anni per un malore: la famiglia chiede accertamenti. Lascia moglie e un bimbo piccolo

Dolore e sgomento per la morte improvvisa Enzo Colella, militare della Marina, trovato senza vita in casa: la famiglia ha chiesto che siano eseguiti esami per chiarire le cause del decesso

La morte è avvenuta martedì 4 maggio nel suo appartamento nel pieno centro del comune a nord di Brindisi. Enzo Colella 39enne militare della Marina. è morto a causa di un malore improvviso che lo colto mentre era nella sua abitazione e non gli ha lasciato scampo. L’uomo lascia la moglie e un bimbo piccolo.

La famiglia vuole vederci chiaro sulla cause del decesso del loro congiunto ed ha richiesto all’Asl di Brindisi, tramite la compilazione di un modulo del medico di base, un approfondimento diagnostico, per accertare cosa possa aver provocato la morte di questa morte inaspettata e i funerali che erano stati programmati per oggi pomeriggio sono stati rimandati ad altra data.

Colella è ricordato da tutti come un ragazzo generoso e molto legato alle tradizioni della comunità carovignese: era infatti inserito nel gruppo degli Sbandieratori – Rione Castello Lu Pizzuttinu. Strazio tra parenti, amici e colleghi. Cordoglio è stato espresso dal sindaco Massimo Lanzilotti a nome dell’intera comunità.