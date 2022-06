Enzo Salvi: dai cinepanettoni alla slot hippie

Con l’estate alle porte, il Natale è ancora un pensiero lontano così come i cinepanettoni, i classici film comici all’italiana natalizi che rappresentano una vera e propria una tradizione al pari dell’albero e della tombolata. Il cinepanettone classico è nato con i fratelli Vanzina e gli (ex) gemelli-di-cinema Christian De Sica e Massimo Boldi e dal 2017, ad affiancare Boldi, uno dei protagonisti di “seconda generazione” di queste pellicole che regalano a grandi e piccini tante risate e un po’ di goliardia è il comico e cabarettista romano Enzo Salvi, che da Vacanze di Natale 2000 ha “battezzato” al grande schermo il conosciutissimo personaggio del “Cipolla”.

Nell’attesa di tornare al cinema, per non farsi mancare il sorriso, il comico di Ostia ha approfittato della fioritura estiva e si è trasformato in un hippie nella nuova slot online Enzo Salvi Figlio dei Fiori. Pur avendo visto il suo splendore ormai 50 anni fa, infatti, la filosofia di questo spirito libero affascina molto anche al giorno d’oggi e così Enzo Salvi ha pensato di organizzare un evento “peace & love” in contemporanea nella città di Ostia, non potendo andare a Woodstock.

Tra capelloni, musiche indiane e ispirazioni new age la slot casino Enzo Salvi Figlio dei Fiori offre un sistema di gioco con 5 rulli e 20 linee di puntata, con un’interfaccia di gioco studiata nei minimi dettagli, per un’esperienza coinvolgente a 360 gradi.

La slot offre inoltre la possibilità di partecipare a tre giochi speciali: il Bonus “Tiri Gratis”, il Bonus” Autostop” e il Bonus “Calumet”, che permette di vincere fino a 1.000 volte la puntata totale. Non è quindi solo il mistico folklore del tema a conquistare in questa slot machine ma anche le vincite davvero interessanti che può offrire.

Ulteriore pregio, si può giocare alla slot Enzo Salvi Figlio dei Fiori sia da desktop sia da mobile ovunque ci si trovi, adattandosi automaticamente e dando la possibilità di cambiare layout di gioco a piacimento in orizzontale o verticale, per personalizzare al massimo l’esperienza e scegliere la modalità preferita in ogni momento.

Per immergersi nell’epoca d’oro degli hippy con il comico più simpatico del cinema non serve una macchina del tempo, basta avviare la partita e far girare i rulli.

Effetto stupefacente garantito!