Un’esplosione ha squarciato il gasdotto russo per l’esportazione di gas Urengoy-Pomary-Uzhhorod, che dalla Siberia nordoccidentale attraversa l’Ucraina per arrivare in Europa fino all’Italia, causando la morte di tre persone



Si tratta di u’infrastruttura è strategica per l’Unione europea e per l’Italia, il cui gas arriva attraverso il Tarvisio. L’esplosione avvenuta nella regione delmento di una quarta. nell’esplosione del gasdotto Urengoi-Pomary-Uzhhorod, in Russia, una delle ‘pipeline’ che porta il gas all’Europa. La notizia è stata resa nota dakle autorità locali attraverso a Ria Novosti e confermata dal ministero delle Emergenze citato da Interfax. “La combustione del gas sul luogo dell’incidente è stata eliminata. È stato stabilito che l’esplosione che ha generato l’incendio si è verificata durante i lavori di riparazione programmati nella sezione del gasdotto sotterraneo. La notizia è stata ripresa da i media russi, citando testimoni oculari che hanno diffuso video del rogo sui social.

Gazprom aveva dichiarato che si aspettava di pompare 43 milioni di metri cubi di gas verso l’Europa attraverso l’Ucraina attraverso Sudzha nelle prossime 24 ore, un volume in linea con gli ultimi giorni.

Dopo la notizia dell’esplosione I future Ttf di Amsterdam, che in mattinata erano arrivati a sfiorare i 100 euro al megawattora (-7,7%), si sono impennati brevemente del 6,6%, a quota 115 euro, per poi ridimensionare i rialzi all’1,3%, a 110 euro.