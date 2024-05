Erdogan attacca Netanyahu : “Ha raggiunto metodi genocidi che farebbero invidia a Hitler. Gaza ridotta a campo di concentramento”

Benjamin Netanyahu “ha raggiunto un livello che farebbe invidia a Hitler con i metodi genocidi che ha messo in atto”

Queste le nuove fortissime dichiarazioni del presidente turco Erdogan contro il primo ministro israeliano accusato di genocidio nei confronti della popolazione civile di Gaza. Il leader di turco in un’intervista al quotidiano greco Kathimerini, ha aggiunto che Gaza era una “prigione a cielo aperto, non solo dopo il 7 ottobre, ma anche per anni prima, come un campo di concentramento”.