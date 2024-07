Ankara non ha intenzione di prendere parte nel conflitto in Ucraina ed è contraria alla strategia degli alleati della NATO di fornire maggiore assistenza militare a Kiev

Lo ha detto a Newsweek il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a cui ha detto che “Non parteciperemo a questa guerra”, commentando una discussione della NATO sulla possibilità che gli istruttori e le truppe del blocco possano andare in Ucraina. Lo riporta la Tass.

Newsweek ha affermato che il leader turco ha detto di essere scettico riguardo alla strategia degli alleati della NATO di fornire maggiore assistenza militare all’Ucraina. Una dichiarazione che cambia possibili gli scenari su un’ipotetico scontro con la Russia, quello turco infatti è considerato il più potente esercito per uomini e mezzi dell’Allaenza Atlantica, dopo quello degli Stati Uniti.

L’idea di inviare truppe di terra occidentali in Ucraina ha iniziato a circolare dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato a fine febbraio che circa 20 paesi occidentali partecipanti ad un incontro di Parigi su ulteriore assistenza a Kiev avevano discusso la questione. Successivamente, il quotidiano Le Monde ha riferito che Macron intendeva creare una coalizione europea per inviare istruttori in Ucraina.

Alexander Syrsky, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha dichiarato il 27 maggio di aver firmato i documenti che consentono agli istruttori francesi di visitare i centri di addestramento ucraini. Anche Estonia e Lituania si sono dichiarate pronte “a considerare l’eventuale dispiegamento di istruttori”. I funzionari di Kiev hanno sottolineato di non aver ancora ricevuto proposte specifiche in merito, ma l’invio di istruttori potrebbe essere “la prima fase”.

Il ministro degli Esteri russo ha rilasciato una dichiarazione il 6 maggio, definendo irresponsabili le dichiarazioni di Macron e indicando i resoconti dei media occidentali sulla presenza di mercenari della Legione straniera francese nelle aree controllate dal regime di Kiev.