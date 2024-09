Erdogan: l’Assemblea dell’Onu deve trattare Netanyahu “come un killer”

“O l’Assemblea generale dell’Onu tratta quel killer come merita oppure questa situazione vergognosa sarà ricordata come una macchia nera nella storia delle Nazioni Unite”

Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando con i giornalisti, di ritorno da New York dove ha partecipato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, riferendosi al premier israeliano Benjamin Netanyahu. “È una vera vergogna che un criminale che ha commesso un massacro in Palestina possa sedere sotto il tetto dell’Onu”, ha detto Erdogan tornando a paragonare il premier israeliano a Adolf Hitler, come riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara. “Hitler ha avuto un sogno che è diventato un incubo per il popolo. Netanyahu, l’Hitler di oggi, alla fine si renderà conto che questo è stato solo un sogno e dovrà confrontarsi con la realtà”, ha concluso Erdogan.