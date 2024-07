Erdogan minaccia di invadere Israele: “Come siamo entrati nel Karabakh e in Libia, potremmo fare lo stesso con loro”

“Come siamo entrati nel Karabakh e in Libia, potremmo fare lo stesso con loro. Niente è impossibile. Dobbiamo essere forti per fare tali passi”

Lo ha detto il premier turco Recep Tayyip Erdogan, al canale televisivo Halk, aggiungendo: “Abbiamo fatto molta strada con la nostra industria della difesa, con le importazioni e le esportazioni. Fratelli, nessuno può ingannarci: dobbiamo essere molto forti, perché cosi’ Israele non sarebbe in grado di fare il casino che fa in Palestina”. Lo riportala Tass e anche i media israeliani. Secondo il canale televisivo, in questo modo il leader turco ha ribadito la sua disponibilità a sostenere la Palestina con qualsiasi mezzo. il presidente turco ha usato più volte parole durissime nei confronti dello stato ebraico e del premier Benjamin Netanyahu, ma non si era spinto fino ad una minaccia tanto esplicita.

Immedita la risposta israeliana, il ministro degli Esteri Israel Katz, su X: “Erdogan segue le orme di Saddam Hussein e minaccia di attaccare Israele. Lasciategli solo ricordare cosa è successo lì e come è finita” e insieme al messaggio pubblica una foto di Erdogan e un’altra del defunto leader iracheno.

Israele ha rispsoto in modo molto duro, ma la Turchia non è né Hamas, né Hezbollah. Erdogan dispone dell’esercito più potente dela Nato, secondo solo a quello degli Stati Uniti. Un conflitto tra Turchia e Israele, spaccherebbe la Nato e la Russia, anche in considerazione dell’amicizia personale tra Erdogan e Putin, potrebbe aprofittarne.