Erdogan: “Netanyahu è il Führer dei tempi moderni, non ho fiducia nell’Occidente”

“Non c’è più fiducia nei confronti dell’Occidente che non ha adottato alcuna misura per prevenire la crisi a Gaza”

Lo ha affermato il presidente turco Tayyip Erdogan, secondo cui anche “le organizzazioni internazionali hanno fatto fiasco” come già successo in Iraq, Bosnia, Siria e Somalia. Lo riporta la Tass. “Non c’è più fiducia nei confronti dei paesi occidentali che hanno fallito sulla guerra di Gaza. I loro volti fascisti sono stati scoperti. Non hanno fatto un solo passo per prevenire la violenza. Le organizzazioni incaricate della sicurezza globale, proprio come già accaduto in Iraq, Bosnia, Siria e Somalia hanno fallito. Si sono limitate a guardare pigramente gli atti di genocidio e di barbarie commessi contro il popolo palestinese dal “Führer dei tempi moderni”, [il primo ministro israeliano Benjamin] Netanyahu”, ha detto Erdogan durante la cerimonia di consegna delle nuove navi da guerra della Marina turca, tenutasi presso il cantiere navale Yalova nel Mar di Marmara vicino a Istanbul, trasmessa dal canale TRT Haber.

Erdogan ha affermato che la Turchia sta compiendo grandi sforzi per porre fine a vari conflitti. In particolare, ha ricordato i colloqui di Istanbul per una soluzione in Ucraina nel marzo 2022.

“L’importanza del processo che abbiamo avviato quando il conflitto tra Russia e Ucraina era già iniziato da diversi mesi è oggi più chiaro. Se quell’iniziativa che le lobby militari cercavano di sabotare, avesse raggiunto il suo obiettivo, decine di migliaia di persone non avrebbero perso la vita. Coloro che allora ci criticavano, oggi sono d’accordo con noi e state certi che lo stessa cosa accadrà con la tragedia di Gaza. Coloro che chiudono un occhio sui massacri commessi da Israele a Gaza dovranno affrontare conseguenze disastrose. “, ha concluso Erdogan.