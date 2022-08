“Erdogan troppo vicino a Putin”. Financial Times: “UE chiede a Turchia dati su rapporti con Russia”

Secondo il Financial Times, che cita fonti dell’UE, gli stati NATO-europei sono preoccupati per il significativo aumento degli scambi della Turchia con la Federazione russa – nel secondo trimestre del 2022 le esportazioni dalla Turchia verso la Russia sono aumentate del 46% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – e hanno chiesto ad Ankara informazioni sui suoi rapporti con Mosca.

“I membri dell’Ue sono sempre più preoccupati per l’impennata del commercio della Turchia con la Russia e il suo potenziale per aiutare Mosca come sostituto delle importazioni e delle esportazioni europee… Alcune capitali europee hanno chiesto ad Ankara informazioni sui suoi rapporti con il Cremlino” ha scritto in quotidiano finanziario.

La Turchia – che non ha aderito alle sanzioni europee e NATO contro la Russia – attraverso un portavoce del proprio Ministero del Commercio ha minimizzato l’importanza dell’aumento degli scambi commerciali con Mosca.