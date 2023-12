Erica muore a 26 anni colta da malore improvviso: da poco aveva conseguito la laurea in ingegneria gestionale

È morta dopo circa dieci giorni dal ricovero in terapia intensiva a seguito di un malore improvviso: da poco si era laureata in ingegneria gestionale ed era stata assunta da Gucci

Erica Galli, una ragazza di appena 26 anni laureata in ingegneria gestionale, impegnata nel sociale, assunta da Gucci, è morta in seguito a un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. La giovane una decina di giorni fa si era sentita male ed era stata portata d’urgenza al San Giovanni di Dio di Torregalli, da dove, a causa delle gravissime condizioni è stata trasportata a Careggi. Purtroppo nella notte tra il 7 e l’8 dicembre Erica non ce l’ha fatta ed è deceduta.

A dare la tragica notizia della morte della giovane è stato il fratello, con un breve ma sentito post su Facebook: “Non avremmo mai voluto scriverlo ma Erica non c’è più. Per chi desiderasse farle un ultimo saluto, sarà esposta alle Cappelle del commiato di Careggi fino alle 14. Il funerale si terrà sabato 9 dicembre alle 15, in forma civile presso il chiostro della sede del quartiere 4 di Firenze (via delle Torri 23, a Villa Vogel). Ai fiori preferiamo una donazione a Emergency o Save the Children, ma la scelta è libera. Un abbraccio”.

Erica veva conseguito la laurea in ingegneria gestionale all’Università di Firenze e la foto con la corona d’alloro fa bella mostra di sé sul suo profilo Facebook, aveva poi concluso un master alla scuola di ingegneria e iniziato a lavorare per Gucci. In molti la ricordano come una ragazza solare e sorridente, amante dello sport – in particolare la pallavolo – e dei viaggi. Purtroppo un improvviso malore l’ha portata via, ma, scrivono in molti sul suo profilo Facebook “il tuo sorriso rimarrà”.