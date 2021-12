Erice (TP), 37enne pestato brutalmente: il cadavere trovato in campagna. Indagano i carabinieri

Il cadavere di un uomo di 37 anni è stato ritrovato nelle campagne di Erice: sarebbe stato vittima di un brutale pestaggio



I Carabinieri di Trapani hanno ritrovato nelle campagne di contrada Pegno, zona periferica di Erice, a pochi chilometri da Trapani, il corpo senza vita di Salvatore Martino di 37 anni. Secondo una prima ricostruzione dei militari, l’uomo sarebbe stato pestato brutalmente a morte, tanto che il volto era quasi irriconoscibile.

I carabinieri stanno indagano su quello che appare come un delitto maturato nell’ambito della sfera personale del 37enne, che aveva problemi di tossicodipendenza e viveva in un alloggio di fortuna nelle vicinanze del luogo dove è stato ritrovato il corpo. Gli investigatori al momento, per le modalità con cui è avvenuto il delitto, tendono ad escludere collegamenti con la criminalità organizzata e si ipotizza che l’omicidio sia avvenuto al culmine di una lite, forse dopo un incontro “chiarificatore” con una o più persone.

Il corpo dell’uomo è stato rimosso e dopo i primi rilievi e l’ispezione cadaverica la Procura di Trapani ha disposto il silenzio in attesa di concludere le indagini sommarie.