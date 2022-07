Erice (TP). Cede la copertura e cade in un pozzo: 40enne muore durante la festa del suo compleanno

È caduto all’interno di un pozzo artesiano della sua villetta durante la festa del suo compleanno: inutile l’intervento dei soccorsi

È accaduto poco dopo la mezzanotte in una villetta in via Quartana, di contrada Pegno a Erice in provincia di Trapani. La vittima è Antonio Andreani di 40 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava festeggiando il suo compleanno insieme ad amici, quando è caduto in un pozzo artesiano situato nel piazzale dell’abitazione, in cui viveva da qualche tempo in affitto. Il 40enne mentre ballava è salito sulla copertura che improvvisamente ha ceduto sotto i suoi piedi facendolo precipitare in fondo al pozzo profondo circa 25 metri con circa 7-8 metri di acqua all’interno.

Immediatamente sono arrivati i soccorsi, con i Vigili del fuoco che hanno tentato inutilmente di raggiungere l’uomo in fondo al pozzo. È stato quindi richiesto l’intervento di una squadra di specialisti del Corpo, che giunti da Palermo, hanno provveduto ad aspirare l’acqua del pozzo riuscendo così ad individuare il corpo dell’uomo, che intorno alle ore 4 è stato recuperato. La salma e poi stata trasferita all’obitorio a Marsala.

Sul posto anche i sanitari del 118, rimasti inattivi e i Carabinieri, che si sono occupati delle indagini per stabilire la dinamica dell’accaduto.