Esce il nuovo singolo di Cralos Santana  “Let The Guitar Play” con Darryl “DMC” McDaniels

Il 12 gennaio il leggendario chitarrista Carlos Santana ha pubblicato “ Let The Guitar Play ”, una rivisitazione della sua canzone del 2021 “Song for Cindy”

In collaborazione con il produttore Lino Nicolosi, Nicolosi Team e Narada Michael Walden (Whitney Houston, Mariah Carey), “Let The Guitar Play” porta la canzone originale a nuovi livelli: Darryl McDaniels dei Run DMC offre un rap poetico su una batteria in stile EDM ritmo, fungendo da catalizzatore dinamico per Santana per intrecciare in modo intricato la sua magia chitarristica.

“Ora più che mai è essenziale curare la vita, le persone e il pianeta”, afferma Carlos Santana. “Questa musica è stata assegnata e progettata per toccare il tuo cuore, tirarti fuori dalla tua miseria e ricordarti che sei significativo, significativo e puoi fare la differenza nel mondo. È una gioia collaborare con il fratello Darryl ‘DMC’ McDaniels, i produttori Narada Michael Walden e Lino Nicolosi, Cindy Blackman Santana e con i nostri partner di Candid. La nostra visione collettiva è quella di guarire e portare luce e pace. Per favore unisciti a noi!”

L’uscita presenta tre remix distinti: The Radio Version, The Soul Radio Version e The 70’s Version, ciascuno dei quali dimostra l’impegno di Santana nello spingere i confini musicali e nell’estendere la sua eredità per affascinare una nuova generazione di ascoltatori. Come riflesso nella musica, il lavoro di Santana continua ad essere un faro di positività. La sua missione di guarire il pianeta e toccare il cuore delle persone attraverso l’arte rafforza l’eredità di Santana come artista impegnato a diffondere messaggi positivi e ad avere un impatto duraturo sul mondo.