Esercitazione navale congiunta tra Russia, Cina e Sudafrica: “Si eserciteranno a respingere attacchi aerei nemici”

Nel porto sudafricano di Richards Bay si è svolta la cerimonia di apertura delle esercitazioni navali congiunte di Russia, Cina e Sudafrica che si svolgeranno dal 25 al 27 febbraio

La cerimonia d’apertura delle esercitazioni al porto di Richards Bay

Cerimonia di apertura ieri a Richards Bay, in Sud Africa, per l’esercitazione navale congiunta di Russia, Cina e Sudafrica. Le esercitazioni dureranno dal 25 fino al 27 febbraio al largo della provincia sudafricana di KwaZulu-Natal, nell’area compresa tra la città portuale di Durban – principale base della Marina sudafricana nell’Oceano Indiano – e Richards Bay. La distanza tra i due porti è di 87 miglia nautiche (160 chilometri).

La Russia è rappresentata alle esercitazioni dalla fregata Admiral Gorshkov e dalla petroliera marittima Kama. La Cina è rappresentata dalla fregata Rizhao, dal cacciatorpediniere Huainan e dalla nave appoggio Kekexilihu nelle manovre navali congiunte. La marina sudafricana è rappresentata dalla fregata Mendi e da altre due navi supporto.

“La fase attiva delle esercitazioni si svolgerà dal 25 al 27 febbraio. Le navi spareranno colpi di artiglieria ed eseguiranno manovre tattiche in mare. I marinai dei tre paesi si eserciteranno a liberare una nave catturata, prestare assistenza a una nave in pericolo e respingere un attacco aereo nemico“, si legge in una nota dell’ufficio stampa della Marina di Mosca, che ha anche specificato che durante l’esercitazione non verrano usati missili Zircon, malgrado la Admiral Gorshkov dovrebbe averli a bordo.

L’esercitazione apertasi ieri – e che si svolgerà tra questo sabato ed il prossimo lunedì – è il secondo evento di questo tipo tra Russia, Cina e Sudafrica. La precedente esercitazione congiunta si era svolta al largo di Città del Capo – Cape Town – , nel sud-ovest del Sudafrica, nelle acque dell’Oceano Atlantico, nel novembre 2019.