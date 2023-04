Esercitazioni militari congiunte tra Serbia e Nato. Cremlino: “Russia monitorerà attentamente”

La Nato direttamente o indirittamente accerchia sempre più Mosca che si mostra sempre più infastidita: “vogliono portare la Serbia ad avere posizioni anti-russe”

Il ministero della Difesa serbo ha annunciato ieri che terrà esercitazioni militari congiunte con vari Paesi della Nato. “Platinum Wolf”, questo il nome dell’esercitazione si terrà in Serbia dal 16 al 30 giugno prossimi, nonostante la moratoria adottata il 27 febbraio scorso dal governo del paese con la quale si rinviava qualsiasi esercitazione internazionale. Secondo Belgrado il motivo di questa decisione è “l’adempimento degli obblighi assunti” precedentemente, quindi Platinum Wolf sarà solo un’eccezione alla moratoria, che resta in vigore. Va ricordato che Platinum Wolf si svolge dal 2014 nella Serbia centrale presso la base militare di Yug, non lontano dalla città di Bujanovac, l’ultima esercitazione risale dal 2021 (foto).

Mosca da parte sua ha già dichiarato che monitorerà da vicino queste esercitazioni militari. Proprio oggi il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha infatti dichiarato: “Se parleremo delle esercitazioni, le osserveremo sicuramente molto da vicino” poiché “Belgrado è attualmente sotto una pressione senza precedenti per portare la Serbia dalla parte di coloro che adottano una posizione anti-russa”.