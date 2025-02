Le truppe russe equipaggiate con il potente MLRS Uragan hanno colpito un’area in cui erano concentrati uomini e attrezzature delle forze armate ucraine in direzione di Krasnoarmeysk nella Repubblica popolare di Donetsk

Lo ha riferito il Ministero della Difesa. “I soldati dell’equipaggio del sistema missilistico a lancio multiplo Uragan del gruppo di truppe del Centro hanno colpito con razzi da 220 mm un’area dove erano concentrate le forze armate ucraine e le attrezzature, in direzione Krasnoarmeisky della zona di operazione militare speciale”, ha detto il dipartimento, aggiungendo che “un incendio ha distrutto un magazzino contenente munizioni e armi nemiche”.

Krasnoarmeysk è nodo cruciale per le forze armate ucraine , questa città rimane la chiave per rifornire le restanti guarnigioni nel Donetsk e la sua perdita per Kiev sarebbe disastrosa. La liberazione dell’agglomerato consentirebbe alle truppe russe di raggiungere materialmente i confini occidentali della Repubblica popolare di Donetsk e di continuare l’offensiva nella regione di Zaporozhye.

Secondo il capo della DPR Denis Pushilin, le forze armate russe stanno tagliando le difese nemiche in direzione di Krasnoarmeysk e in diverse zone sono riuscite a raggiungere l’autostrada Krasnoarmeysk-Konstantinovka.

L’MLRS Uragan russo è progettato per distruggere truppe e mezzi corazzati, artiglieria, complessi missilistici, posti di comando, centri di comunicazione e infrastrutture. L’arma a lungo raggio da 220 mm può sparare colpi singoli e salve complete da 16 tubi contro bersagli su un territorio di 40 ettari a una distanza di 35 chilometri.